«Дочка» «Газпрома» на Ямале покупает машину за 30 млн рублей

15:36 23 декабря 2016 0

Договор на поставку заключен с "Мерседес Бенц" Фото: pixabay.com © URA.Ru

«Газпром добыча Ямбург» покупает автомобиль за 30 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте закупок.

Документация не полная — нет спецификации. Однако в одном из пунктов договора говорится, что «Поставщик обязуется поставить, а покупатель обязуется принять и оплатить автотранспорт в количестве одной единицы». Далее говорится, что «наименование, количество, комплектация и цена транспортного средства указаны в спецификации №3». Ее найти не удалось.

Поставщиком выступает «Мерседес-Бенц РУС». Сумма контракта — 29,8 млн рублей. Согласно сайту «Мерседес-Бенц», на 21,5 млн рублей можно купить классический внедорожник G-класса — самый дорогой автомобиль на портале компании.

Поставить машину нужно не в Новый Уренгой, где располагается компания, а в Москву, по адресу: г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8 б. И не позднее 31 декабря 2016 года.

«Поставка по настоящему договору осуществляется по статье платежного баланса «Капитальное строительство за счет собственных средств. Оборудование, не требующее монтажа», — говорится в договоре «ГДЯ».