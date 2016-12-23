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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
15:36  23 декабря 2016 0

«Дочка» «Газпрома» на Ямале покупает машину за 30 млн рублей

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, mercedes-benz, автомобиль, авто, mercedes, гелендваген, гелик
Договор на поставку заключен с "Мерседес Бенц"Фото: pixabay.com © URA.Ru

«Газпром добыча Ямбург» покупает автомобиль за 30 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте закупок.

Документация не полная — нет спецификации. Однако в одном из пунктов договора говорится, что «Поставщик обязуется поставить, а покупатель обязуется принять и оплатить автотранспорт в количестве одной единицы». Далее говорится, что «наименование, количество, комплектация и цена транспортного средства указаны в спецификации №3». Ее найти не удалось.

Поставщиком выступает «Мерседес-Бенц РУС». Сумма контракта — 29,8 млн рублей. Согласно сайту «Мерседес-Бенц», на 21,5 млн рублей можно купить классический внедорожник G-класса — самый дорогой автомобиль на портале компании.

Поставить машину нужно не в Новый Уренгой, где располагается компания, а в Москву, по адресу: г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8 б. И не позднее 31 декабря 2016 года.

«Поставка по настоящему договору осуществляется по статье платежного баланса «Капитальное строительство за счет собственных средств. Оборудование, не требующее монтажа», — говорится в договоре «ГДЯ».

Юлия Фролова
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