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23 декабря 2016
22 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
15:20  23 декабря 2016 0

Газпром выдал екатеринбургским дошкольникам защитные маски

12 принципов безопасной работе в Газпроме оказались понятны даже дошколятамФото: Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершилась акция «Урок безопасности», приуроченная к объявленному в ПАО «Газпром» году охраны труда.

Как сообщили «URA.Ru» в службе компании по связям с общественностью и СМИ, она была организована по инициативе журналистов корпоративной газеты «Трасса». В течение каждого месяца 2016 года редакция опубликовала 12 плакатов, посвященных 12 ключевым правилам безопасности, принятым в ПАО «Газпром».

Они стали наглядными пособиями на организованных во всех четырех регионах присутствия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» уроках безопасности. В качестве преподавателей выступили откликнувшиеся на призыв «Трассы» заслуженные работники и руководители нашего предприятия, победители конкурсов профессионального мастерства, обладатели почетных наград. Они рассказали о принципах безопасного труда и соблюдения правил поведения на производстве. Слушателями стали сотни молодых работников и специалистов, школьников и дошкольников.

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На «Уроке безопасности» Фото: Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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