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23 декабря 2016
15:33  23 декабря 2016 0

В московском торговом центре до смерти забили иностранца

Одежда для уральских добровольцев в Новороссию. Екатеринбург, ботинки, спецодежда, военная форма, берцы
Нападавшие были в берцахФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Трое в берцах до смерти избили гражданина Китая в торговом центре «Москва» в районе Люблино. Труп мужчины обнаружили вечером в четверг, 22 декабря.

По предварительным данным, трое нападавших были одеты в черные куртки и штаны, а также обуты в армейские берцы. Обстоятельства и причины гибели китайца сейчас устанавливаются, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как уточняет Life, убитому 27 лет, он скончался от перелома шеи. Также есть информация о том, что злоумышленники похитили у истекающего кровью мужчины 50 тыс. рублей. Гибель гражданина Китая подтвердило посольство КНР, ведется поиск преступников.

Татьяна Трушина
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