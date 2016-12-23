В московском торговом центре до смерти забили иностранца

15:33 23 декабря 2016 0

Нападавшие были в берцах Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Трое в берцах до смерти избили гражданина Китая в торговом центре «Москва» в районе Люблино. Труп мужчины обнаружили вечером в четверг, 22 декабря.

По предварительным данным, трое нападавших были одеты в черные куртки и штаны, а также обуты в армейские берцы. Обстоятельства и причины гибели китайца сейчас устанавливаются, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как уточняет Life, убитому 27 лет, он скончался от перелома шеи. Также есть информация о том, что злоумышленники похитили у истекающего кровью мужчины 50 тыс. рублей. Гибель гражданина Китая подтвердило посольство КНР, ведется поиск преступников.