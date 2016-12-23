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23 декабря 2016
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21 декабря 2016
16:09  23 декабря 2016 0

В ХМАО забрали квартиру у фронтовика

Кавалер французского Ордена Почётного легиона Николай Васенин, руки, ордена, медали, ветеран
Ветеран Великой Отечественной войны потерял жилье из-за ошибки сотрудника РосреестраФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Сургутском районе ветеран Великой Отечественной войны лишился квартиры из-за ошибки сотрудника Росреестра. Возбуждено уголовное дело, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Фронтовик, лишившийся жилья, обратился в прокуратуру. По итогам проверки выяснилось, госрегистратор сургутского отдела окружного управления Росреестра выдал родственнику скончавшейся супруги ветерана свидетельство о регистрации права собственности на квартиру, в которой проживал участник Великой Отечественной войны. При этом законных оснований у регистратора не было — половина жилого помещения принадлежала фронтовику. В отношении сотрудника Росреестра возбуждено уголовное дело по статье «халатность». По представлению прокуратуры Сургутского района она также уволена.

Прокуратура, добавим, направила в суд иск о признании незаконным регистрации права собственности на квартиру. По ходатайству ведомства, приняты также обеспечительные меры, чтобы новый владелец не успел продать жилье ветерана.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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