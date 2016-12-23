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15:50  23 декабря 2016 0

Пермяка подозревают в жестоком убийстве щенка. ФОТО

Щенка выбросили из окнаФото: Семен Филипповский

В Перми убили щенка немецкой овчарки. По словам очевидцев, это сделал хозяин собаки. Зоозащитники уже обратились в полицию.

«По словам свидетелей, мужчина просто скинул шестимесячного щенка с четвертого этажа. Когда соседи позвонили в квартиру, он ответил, что убил животное потому, что это его собственность. И далее утащил тело на помойку», — сообщил в соцсетях активист движения «Антидогхантер» Семен Филипповский.

«Активист обратился в полицию с заявлением. Полиция будет проводить проверку», — рассказали корреспонденту «URA.Ru» в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Зоозащитники, депутаты и чиновники разработали законопроект «Об ответственном обращении с животными на территории Пермского края». Законопроект запрещает жестокое обращение с животными, регламентирует содержание домашних и безнадзорных животных, касается содержания приютов и пунктов временного пребывания, запрещает деятельность «коробочников», несанкционированное использование животных (прокат лошадей, пони) и т. д.

Между тем в Госдуму РФ внесен законопроект, ужесточающий наказание по статье «жестокое обращение с животными». Предлагается убрать из статьи 245 УК РФ все альтернативные наказания и вместо них ввести лишение свободы. Минимальное наказание — два года колонии, максимальное — восемь.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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