16:01 23 декабря 2016 0

WADA "прокатила" Челябинск с престижными соревнованиями Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Международный союз конькобежцев (ISU) сожалеет о вынужденной отмене финала Кубка мира в Челябинске. Заключительный этап соревнований должен был пройти на Южном Урале с 10 по 12 марта.

«Это было непростое решение. Челябинск — город, полный энтузиазмом, если говорить о конькобежном спорте, им очень увлечена молодежь. Мы сожалеем, что соревнования не смогут пройти там. На самом деле жаль, что мы не можем там провести соревнования. Самое тяжелое, что это необходимо было сделать», — цитирует «Газета.Ru» руководителя организации Яна Дайкему.

«Есть много мест в Европе, где могут пройти соревнования. Мы должны рассмотреть только те места, где финал Кубка мира может быть организован в такой короткий срок», — сказал также Дайкема. При этом глава ISU уточнил, что в этом списке нет голландского Херенвена, который январе примет чемпионат Европы по конькобежному спорту.

Ранее власти Южного Урала заявили, что ISU своим решением «лишил красивого праздника» многих любителей спорта. Сейчас подготовка к турниру приостановлена, но Челябинск по-прежнему готов принять лучших конькобежцев мира на своем льду.