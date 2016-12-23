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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
16:01  23 декабря 2016 0

В «Единой России» в Зауралье сменится лидер

Кокорин и Лисовский в Кетовском районе Курганская обл, кафеев евгений, лисовский сергей, новостройки, село пименовка
Сергея Лисовского (слева) сменит Евгений КафеевФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Кургане на партийной конференции «Единой Росии», которая состоится в субботу, 24 декабря, изберут нового секретаря Политсовета. По данным источников «URA.Ru», зауральских единороссов возглавит депутат областной Думы Евгений Кафеев.

О принятом решении молчали до последнего дня, однако в новом качестве Евгения Кафеева представил губернатор Алексей Кокорин на одном из закрытых заседаний в пятницу, 23 декабря.

Секретарем курганского политсовета долгое время был сенатор Сергей Лисовский. Пока не известно, кто займет другие руководящие посты в партии.

Татьяна Жаткина
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