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23 декабря 2016
16:07  23 декабря 2016 0

Террористы угрожают взорвать пассажирский самолет, севший на Мальте

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Воздушные пираты угнали самолетФото: Pixabay

Воздушные пираты угнали пассажирский самолет A320, совершавший рейс из ливийского города Себа в Триполи.

На борту лайнера, который злоумышленники угрожают взорвать, находятся 118 человек, пишет ТАСС. Требования пиратов пока неизвестны, самолет приземлился в аэропорту Мальты.

О возможном захвате заложников на борту ливийского самолета уже проинформирован мальтийский премьер Джозеф Мускат. Об этом сообщается в Twitter главы правительства, пишет «Газета.ру». Мускат заявил, что службы безопасности и спасатели задействованы для прояснения ситуации.

Скрин flightradar24.com

Самолет принадлежит компании Afriqiyah Airways.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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