16:15 23 декабря 2016 0

Объем субсидий для Кургана пока не известен Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В 2017 году администрация города Кургана сделает акцент на исполнение судебных решений по приведению городских дорог в соответствие со стандартами и на незавершенных ранее работах. Об этом сообщил сити-менеджер Андрей Потапов на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент «URA.Ru».

Потапов напомнил, что в этом году часть запланированных ремонтных работ не была выполнена по разным причинам: расторгнуты договоры с подрядчиками, неподходящие погодные условия. Мэрии пока не известен объем субсидий, которые город получит из регионального дорожного фонда, сократившегося на 600 млн рублей (с 3,2 млрд рублей до 2,6 млрд рублей).

«Строительство новых дорог будет зависеть от суммы субсидий, — подчеркнул Андрей Потапов, — У нас есть проекты по строительству проспекта Мальцева, строительству автодороги на улице Бурова-Петрова, дороги по улице Карла Маркса. Есть в планах ремонт моста ЖБИ, который уже близок к аварийному состоянию». Руководитель администрации обещал дать подробную информацию по предстоящей дорожной кампании после доведения до города субсидий.

Согласно одному из решений городского суда, мэрия обязана привести в надлежащее состояние дороги по ул. Ушакова в районе строения №25, по ул. Горяева (проезда от ул. Загородная в сторону ул. 2-я Часовая в районе моста через р. Черная), путепровода по ул. Б. Петрова (со стороны ул. Промышленная в сторону ул. Химмашевская) и перекрестка пр. М. Голикова — ул. Родькина (со стороны ул. Илизарова).