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23 декабря 2016
16:27  23 декабря 2016 0

Депутаты Госдумы предпочитают кататься по Свердловской области за народный счет

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, чепиков сергей, бидонько сергей, петров александр
Бидонько (второй справа) - ездит по области за госсчет больше всех остальных коллег. Чепиков (крайний слева) на этот раз "в хвосте"Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Депутаты Госдумы от Свердловской области потратили почти 724 тысячи рублей на поездки по региону в октябре. Согласно заключенному госконтракту, автомобили для их передвижения предоставляет управление делами губернатора и правительства Свердловской области.

Наиболее активным «ездоком», использовавшим автомобиль в региональную парламентскую неделю круглые сутки (252 часа), оказался депутат-единоросс Сергей Бидонько. Траты казны на него по общему для всех депутатов тарифу в 738,75 рубля/час составили в общей сумме 186 тысяч рублей. Сразу за ним следует либерал-демократ Игорь Торощин — 139 тысяч рублей за 189 часов поездок.

У единоросса Александра Петрова 135 часов и 99 тысяч рублей, у его однопартийцев Алексея Балыбердина и Максима Иванова — по 108 часов, которые обошлись бюджету в 79 тысяч рублей. Либерал-демократ Данил Шилков наездил 96 часов и потратил на это 71 тысячу рублей, за 60 часов поездок члена ОНФ Андрея Ветлужских было заплачено 44 тысячи рублей. Замыкает этот список единоросс Сергей Чепиков — 32 часа поездок и 23 тысячи рублей за них.

«У меня территория большая — 21 город, а между самыми отдаленными точками 1200 километров. Уверяю, что все эти поездки были предприняты исключительно на благо Свердловской области — я всегда работаю исходя исключительно из этого принципа», — пояснил «URA.Ru» сам Сергей Бидонько.

Коллега Сергея Юрьевича, присутствующий в списке «любителей езды за госсчет», попросил его не называть в обмен на куда более откровенный комментарий. «В законе написано — обязаны предоставить депутатам возможности для передвижения и тому подобное. Все в рамках закона. Или что, у нас теперь все мыслят по принципу „у соседа корова сдохнет — всем будет хорошо“? Мы делаем свою работу и используем весь доступный для этого инструментарий», — пояснил депутат.

Еще пять свердловских депутатов Госдумы — Александр Бурков, Зелимхан Муцоев, Лев Ковпак, Николай Езерский, Андрей Альшевских — служебные автомобили для поездок по области за госсчет не использовали.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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