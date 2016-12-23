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23 декабря 2016
16:30  23 декабря 2016 0

Путин вступился за екатеринбурженку, осужденную за госизмену

Пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Владимир Путин прокомментировал дело о госизменеФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Большая пресс-конференция президента Путина в 2016 году
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Президент России Владимир Путин считает приговор жительнице Сочи, уроженке Екатеринбурга, Оксане Севастиди слишком суровым. Об этом он заявил на расширенной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.

«Раз она написала, что видела поезд, то и другие его тоже видели», — сказал Путин, добавив, что приговор очень суровый и с этим делом надо разобраться.

Напомним, в 2008 году женщина передала SMS-сообщение о передвижении российских войск в Абхазию своему знакомому в Грузию, которого в России считают агентом спецслужб. За это женщину обвинили в госизмене и разглашении военной тайны и осудили на семь лет.

Виктор Жуков
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