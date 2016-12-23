{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
16:37  23 декабря 2016 0

Путин о Родченкове, запустившем допинг-скандал: «Таскал в Россию всякую гадость»

Клипарт. Милдронат, допинг, милдронат, мельдоний
Громкий допинг-скандал больно ударил по РоссииФото: Анна Майорова © URA.Ru
новость из сюжета:
Большая пресс-конференция президента Путина в 2016 году
все новости сюжета

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), сам «таскал в Россию всякую гадость». Так о человеке, запустившем громкий допинг-скандал, высказался президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Он же где работал — в Канаде. А потом приезжал в Россию, таскал сюда всякую гадость, — пояснил Путин. — Неужели, провозя через государственную границу США и Канады, он никем не был замечен?». По словам президента, все препараты, которые Родченков привозил с собой, он заставлял принимать других людей и, таким образом, превратил это в бизнес.

«Потом в США начал, защищая себя, все это сливать в надежде, что ему там создадут условия для жизни, — продолжает президент, слова которого приводит „Газета.ру“. — Меня это наводит на определенные мысли, что его кто-то вел, а потом начали вбросы».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров