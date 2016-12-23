16:37 23 декабря 2016 0

Громкий допинг-скандал больно ударил по России Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), сам «таскал в Россию всякую гадость». Так о человеке, запустившем громкий допинг-скандал, высказался президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Он же где работал — в Канаде. А потом приезжал в Россию, таскал сюда всякую гадость, — пояснил Путин. — Неужели, провозя через государственную границу США и Канады, он никем не был замечен?». По словам президента, все препараты, которые Родченков привозил с собой, он заставлял принимать других людей и, таким образом, превратил это в бизнес.

«Потом в США начал, защищая себя, все это сливать в надежде, что ему там создадут условия для жизни, — продолжает президент, слова которого приводит „Газета.ру“. — Меня это наводит на определенные мысли, что его кто-то вел, а потом начали вбросы».