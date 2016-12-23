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16:52  23 декабря 2016 0

В аварии рядом с «Еврохимом» три человека получили серьезные травмы

После ДТП на трассе Пермь-Березники возникла огромная многочасовая пробкаФото: группа ВК "Все Березники. Новости 16+"

Три человека, ехавшие в автобусе компании «Еврохим», оказались на больничной койке в результате ДТП. Еще трое обратились за медицинской помощью, но им госпитализация не потребовалась.

Авария произошла в пятницу, в 7:40, в Усольском районе Пермского края. По предварительным данным, водитель автобуса «МАН» начал объезжать стоявший на обочине грузовик. В результате он столкнулся с легковушкой, которая ехала по встречной полосе, а затем со стоявшим большегрузом. В автобусе ехали рабочие одного из березниковских предприятий», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. В Сети появилась информация, что автобус принадлежит компании «Еврохим».

В результате ДТП погиб водитель легковой машины. Как рассказал «URA.Ru» глава пресс-службы краевого ГУ МВД Артур Гайнанов, три человека, которые ехали в автобусе, получили травмы средней степени тяжести. В краевом Минздраве добавили, что еще трое также обратились к медикам за помощью, но госпитализация им не понадобилась.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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