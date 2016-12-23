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23 декабря 2016
22 декабря 2016
Главные новости Челябинской области
17:05  23 декабря 2016 0

Школьники Южного Урала уходят на карантин, не дождавшись Нового года

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Праздники в школах будут отдавать дезинфекциейФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В Челябинской области начали массово закрывать на карантин учебные заведения. В понедельник, 26 декабря, не выйдут на занятия все школьники Магнитогорска, сообщили «URA.Ru» в администрации города. Предписание, выданное территориальным отделом Роспотребнадзора, касается также учреждений дополнительного образования.

До начала новогодних праздников школьникам придется учиться дистанционно, задания они буду получать по интернету. Проведение предновогодних мероприятий зависит от того, насколько их удастся согласовать с санитарными требованиями. Аналогичное решение принято в Копейске местным оперативным штабом по борьбе с гриппом для школ №4, №6, №9, №15, №42, №43 и №45. Даже аномальные морозы, регулярно прерывающие учебу, не смогли замедлить распространение инфекции среди детей. Первыми на карантин начали на Южном Урале уходить школьники Кыштыма и Миасса.

В лечебных учреждениях карантинные мероприятия были повсеместно введены региональным Роспотребнадзором 22 декабря — они будут действовать до особого распоряжения.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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