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23 декабря 2016
17:01  23 декабря 2016 0

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Таджикистан

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
23 декабря отменены два рейса в Таджикистан из ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Таджикистан из Екатеринбурга, намеченные на 23 декабря, об этом свидетельствует онлайн-табло перевозчика.

Утром в пятницу был отменен рейс U6-2955 из Екатеринбурга в Худжанд. Также не состоятся рейсы U6-2953 (из Екатеринбурга в Душанбе, назначенный на 23 декабря в 20:00) и U6-2927 (из Самары в Душанбе, запланированный на 24 декабря в 1:30).

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «URA.Ru» сообщили, что решение об отмене рейсов не связано с тем, что ранее Таджикистан запретил компании осуществлять вылеты в страну из четырех городов России. «Рейсы были отменены заранее, и это не связано с заявлением представителя Таджикистана. Корректировка расписания — это внутренняя процедура», — сказали агентству в пресс-службе.

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Кроме рейса из Екатеринбурга отменен вылет из Самары Фото: скрин сайта «Уральских авилиний»

Ранее Министерство транспорта Таджикистана запретило рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Так страна ответила на приостановку Россией полетов таджикской «Сомон Эйр» в ряд российских регионов. В уральской авиакомпании заявляли, что официального запрета на рейсы не получали.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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