17:42 23 декабря 2016 22

Кроме автономии "украинской" Тюмени глава СБ Украины Василий Грицак предложил обсудить автономию Дальнего Востока Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

В Тюменской областной думе усомнились в здоровье главы Службы безопасности Василия Грицака, предложившего обсудить вопрос автономии «украинской Тюмени» или Дальнего Востока. По мнению депутата от КПРФ Ивана Левченко, предложение Грицака не что иное, как «бред», который транслируют «государственные люди».

«Говорить с ними нужно только после предоставления справки от врача о том, что они здоровы», — заявил Левченко в разговоре с корреспондентом «URA.Ru», подчеркнув, что подобные заявление могут быть связаны с незнанием географии России.

«Мы с вами в школе учили географию, мы знаем, где находится Украина. Я так понимаю, мужчина просто думает, что есть такая Тюменская автономия, может, искренне даже верит в это в силу своей необразованности. Может, он даже не понял то, что сам ляпнул», — пояснил Левченко.

Грицак, предлагая обсудить вопрос автономии «украинской Тюмени» или Дальнего Востока, ранее заявил, что в указанных регионах России якобы имеются сепаратистские настроения, и назвал их автономию «заманчивой идеей».

«Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока?» — цитирует Грицака «Федеральное агентство новостей».

Корреспондент «URA.Ru» попытался связаться с главой украинской диаспоры в Тюмени Александром Тырпаком, однако его представители сообщили, что он находится на Украине, и комментировать ситуацию не стали, сославшись на то, что в этом вопросе им «ничего не понятно и ничего не ясно».