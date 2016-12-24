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24 декабря 2016
23 декабря 2016
17:27  23 декабря 2016 2

От международных соревнований отстранили шесть российских лыжников

Полигон ООО
Лыжи придется отложить в сторонуФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Шестеро российских лыжников, принимавших участие в Олимпиаде-2014 в Сочи, отстранены от международных соревнований. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В сообщении, размещенном на официальном сайте организации, отмечается, что FIS открыла расследование по предполагаемым нарушениям антидопинговых правил на ОИ-2014 против шести российских спортсменов. Отмечается, что эти спортсмены — члены сборной РФ по лыжным гонкам, пишет «ФАН». Имена лыжников не уточняются.

FIS приняла решение об отстранении российских лыжников после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении 28 российских олимпийцев, на контейнерах с допинг-пробами которых обнаружили следы манипуляций.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований двух спортсменов, являющихся призерами Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Как писала «Газета.ру» со ссылкой на иностранные источники, оба спортсмена никогда раньше не попадались на нарушении антидопинговых правил и уже завершили карьеру.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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