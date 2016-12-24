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24 декабря 2016
17:32  23 декабря 2016 39

У Путина появились вопросы к Ельцин Центру

Наина Ельцина у Ельцин Центра. Екатеринбург, ельцин центр
Владимир Путин лично участвовал в открытии Ельцин ЦентраФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Скандал с Ельцин Центром
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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал скандал вокруг Ельцин Центра в Екатеринбурге. Глава государства заявил, что у него есть вопросы, «связанные с подачей информации о истории России».

«Я встречался с Никитой Михалковым, с Валентином Юмашевым и Татьяной Дьяченко (Юмашевой — прим.ред.), и, наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного и внимательного подхода, связанные с подачей информации о истории России не только за новейшее время, но и о истории в целом. Со мной мои коллеги согласились, наверное, есть необходимость какие-то вещи подать более точно. Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы», — сказал Путин.

Режиссер Никита Михалков ранее в очередной раз раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что музей разрушает самосознание молодежи, и предложил центру «сменить вектор». 17 декабря он лично побывал в музее, но заявил, что его отношение к центру стало только хуже.

Открытие Ельцин Центра в Екатеринбурге состоялось в ноябре 2015 года. На нем присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сергей Дианов
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