У Путина появились вопросы к Ельцин Центру

17:32 23 декабря 2016 39

Владимир Путин лично участвовал в открытии Ельцин Центра Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал скандал вокруг Ельцин Центра в Екатеринбурге. Глава государства заявил, что у него есть вопросы, «связанные с подачей информации о истории России».

«Я встречался с Никитой Михалковым, с Валентином Юмашевым и Татьяной Дьяченко (Юмашевой — прим.ред.), и, наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного и внимательного подхода, связанные с подачей информации о истории России не только за новейшее время, но и о истории в целом. Со мной мои коллеги согласились, наверное, есть необходимость какие-то вещи подать более точно. Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы», — сказал Путин.

Режиссер Никита Михалков ранее в очередной раз раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что музей разрушает самосознание молодежи, и предложил центру «сменить вектор». 17 декабря он лично побывал в музее, но заявил, что его отношение к центру стало только хуже.

Открытие Ельцин Центра в Екатеринбурге состоялось в ноябре 2015 года. На нем присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.