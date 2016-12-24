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24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
17:35  23 декабря 2016 14

Пенсионер из Кургана отдал случайному знакомому 600 тысяч рублей

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, пенсионер, старики, пенсия, дедушка, бедность, нехватка денег, пустой кошелек
Мошенник обещал вернуть долгФото: depositphotos.com © URA.Ru

86-летний пенсионер из Кургана отдал все свои сбережения случайному знакомому, которого встретил на улице. Сейчас мошенника, который пообещал вернуть деньги старику, ищет полиция.

Нового знакомого пенсионер встретил на улице М. Горького 28 ноября, на вид молодому человеку, по словам потерпевшего, около 25-30 лет. Мужчина пожаловался, что находится в сложной жизненной ситуации и нуждается в деньгах. По словам молодого человека, они с братом планировали организовать в Кургане продажу шуб, но столкнулись с трудностями. В ближайшее время деньги им переведут родственники, а пока они попросили пенсионера одолжить им 650 тысяч рублей.

Сердобольный пенсионер заказал в банке выдачу денежных средств и на следующий день отдал мошеннику все свои сбережения — 620 тысяч рублей. Спустя три недели ожидания мужчина понял, что долг ему возвращать не собираются, и обратился в полицию.

В пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что было возбуждено уголовное дело по ч 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Виновникам грозит до до шести лет лишения свободы.

Полицейские призывают не вступать в контакт с незнакомыми людьми и ни в коем случае не передавать им свои денежные средства.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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