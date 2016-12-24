Путин: необходимость железной дороги Салехард-Надым нужно доказать

17:48 23 декабря 2016 28

Владимир Путин похвалил "Новатэк" и сказал, что целесообразность СШХ еще не доказана Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Президент Владимир Путин заявил, что строительство железной дороги Салехард-Надым (и мостовых переходов) начнется тогда, когда будет доказана целесообразность этого проекта. Об этом он заявил в ходе ответа на вопрос журналиста из Салехарда. Лилия Горохова из «Север пресс» спросила главу государства, когда начнется стройка в рамках проекта «Северный широтный ход».

«Это будет осуществлено сразу же, как только будет признано экономически целесообразным. Когда станет понятно, что этот проект будет генерировать прибыль. В целом мы очень близки к тому, чтобы его осуществить. Это хороший нужный для экономики страны проект, он будет диверсифицировать нашу транспортную систему, он будет разгружать „Транссиб“. Будет давать возможность грузить на порт Сабетта. Там много возникает возможностей. Порт уже функционирует. Там будет одно из крупнейших предприятий. „Ямал СПГ“ эффективно развивается. Это один из самых крупных инвестиционных проектов в мире», — сказал Путин.

Глава государства также похвалил «Новатэк» и «Ямал СПГ» (строящийся завод по производству сжиженного природного газа).

«Удивительно, что „Новатэку“ с его партнерами удается в таких условиях и в такие сжатые сроки так двигаться по его („Ямал СПГ“) реализации. Я хочу за них порадоваться и пожелать, чтобы они все довели до конца, несмотря на все проблемы, которые им пытаются создать. Зачем? Непонятно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует и этих проблем не будет. По мере реализации этих проектов будет расти и необходимость их инфраструктурного обеспечения», — заключил президент.

Напомним, РЖД отправила концессионную заявку в правительство РФ. Если она будет согласована, то Ямал сможет строить железную дорогу вместе с РЖД на условиях концессии.