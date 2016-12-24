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24 декабря 2016
23 декабря 2016
17:46  23 декабря 2016 1

Госпитализирован Юрий Лужков

Врачи борются за жизнь Юрия МихайловичаФото: rufront.ru

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщают СМИ, 80-летнему Юрию Лужкову стало плохо сегодня днем. По данным «Газеты.ру», к нему была вызвана бригада реаниматологов. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в медицинских кругах, Лужков пережил клиническую смерть.

Александр Лукманов
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