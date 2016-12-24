{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
18:17  23 декабря 2016 3

Пресс-секретарь Лужкова прокомментировал слухи о клинической смерти экс-мэра

Открытая лицензия от 25.08.2015. Юрий Лужков, лужков юрий
Лужков просто был у врача, говорит его представительФото: Иван Руднев /РИА Новости /commons.wikimedia.org

Экстренной госпитализации бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова не было. Об этом сообщил его пресс-секретарь Геннадий Теребков, опровергнув информацию, ранее опубликованную рядом СМИ.

«Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем, — приводит слова Теребкова „Национальная служба новостей“. — Он имеет право обратиться к врачам».

Ранее появилась информация о том, что Лужков в пятницу, 23 декабря, был госпитализирован в одну из московских клиник после того, как потерял сознание в фундаментальной библиотеке МГУ. Врачам пришлось выводить Лужкова из состояния клинической смерти, писала «Газета.ру».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров