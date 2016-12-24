18:38 23 декабря 2016 11

На ремонт набережной в 2017 году запланировали всего 1,5 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В 2017 году в Кургане планируют выполнить реконструкцию пешеходной дорожки по верху дамбы на участке от улицы Ленина до Пичугина. На эти цели в бюджете города предусмотрено 1,5 млн рублей, сообщил журналистам глава Кургана Сергей Руденко, передает корреспондент «URA.Ru».

Работы по реконструкции набережной реки Тобол проводятся в рамках программы «Любимый город». «Один этап мы уже завершили в этом году — благоустроили площадку возле памятника Красину и Богоявленского храма. Это один из элементов будущей набережной, — пояснил градоначальник, — Остальные этапы реконструкции разбиты на 2018—2019 годы. Мы не отказываемся от идеи „закольцевать“ пешеходную зону, начиная от Богоявленского храма, заканчивая центральным рынком и Воробьевыми горами».

Сергей Руденко также отметил, что компания «Архстройпроект» взялась за создание концепции развития одной из центральных улиц Кургана — Советской (ранее — Дворянская). «Нам хотелось бы больше получать „лайков“ от горожан, чем негативной реакции. Когда больше позитивных отзывов, проект благоустройства движется быстрее», — сказал Руденко.