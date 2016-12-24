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Главные новости Челябинской области
19:00  23 декабря 2016 36

Челябинские единороссы переизбрали вождей. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, мякуш владимир, бурматов владимир
В подобных случаях говорят про "сплав опыта и молодости"Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Челябинским региональным отделением «Единой России» в ближайшие пять лет продолжит руководить спикер Заксобрания области Владимир Мякуш. В его поддержку 23 декабря отдали голоса 258 делегатов проходящей в Челябинске отчетно-выборной конференции «Единой России». В пользу альтернативного кандидата — главы Кыштыма Людмилы Шеболаевой, — проголосовали 14 партийцев.

Состав регионального политсовета был изменен, теперь в него вошли 110 единороссов вместо 130. В контрольную комиссию вошли 11 партийцев. Делегатами XVI съезда избраны девять секретарей первичных организаций. Также на съезд отправятся шесть делегатов по статусу. Это члены Высшего совета «ЕР» — первый замминистра экономического развития области Ирина Акбашева и глава регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Артем Артемьев, члены Генсовета партии — депутат Госдумы Владимир Бурматов и спикер Заксо Владимир Мякуш, члены ЦКК — депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и сенатор Ирина Гехт.

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На отчетно-выборную конференцию «ЕР» съехались более 300 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Утвердила конференция и структуру нового руководящего органа партии на Южном Урале — шесть межмуниципальных координационных советов (МКС), которые будут контролировать ситуацию на местах. Их возглавят заместители секретаря регионального отделения Юрий Карликанов, Анатолий Брагин, Марина Поддубная, Константин Захаров, Семен Мительман, Александр Журавлев.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Также единороссы оценили итоги выборов последних лет. Если на местных выборах и выборах губернатора партия продемонстрировала несомненное лидерство, то думская кампания 2016 года столь однозначной оценки не получила. Как заметил Мякуш, при лучшем (на одного депутат) результате, голосование по спискам лишило партию определенного процента поддержки. Недоработки обнаружились и в ходе праймериз. «В ряде случаев мы ошибались в выборе кандидатов, что привело к поражению на некоторых избирательных участках», — заметил Мякуш.

Насколько правильные уроки извлекли из этого челябинские единороссы, покажут уже президентские выборы, предупредил лидер «медведей».

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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