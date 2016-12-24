{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
19:15  23 декабря 2016 6

В Сети появилось видео госпитализации Лужкова. Экс-мэра везут на каталке. ВИДЕО

Открытая лицензия от 25.08.2015. Юрий Лужков, лужков юрий
Данные о состоянии экс-мэра разнятсяФото: A.Savin /commons.wikimedia.org

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как экс-мэра Москвы Юрия Лужкова везут на каталке в одной из клиник Москвы.

Ролик опубликовал портал Life. По данным издания, сейчас бывший политик находится в реанимации одной из столичных клиник, его состояние удовлетворительное.

Ранее появилась информация о том, что Лужков упал в обморок в фундаментальной библиотеке МГУ, на место прибыло несколько реанимобилей, было принято решение о госпитализации. При этом пресс-секретарь Лужкова, отмечала «Национальная служба новостей», информацию о госпитализации экс-мэра опровергал.

Также СМИ публиковали данные о том, что у Лужкова подозревают внутреннее кровотечение, передавало РИА «ФАН». После этого у мэра якобы упало давление, наступило состояние клинической смерти.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров