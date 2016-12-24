{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
19:23  23 декабря 2016 11

На Ямале избран новый лидер единороссов

Совещание по теплоходам, ситников алексей
Алексей Ситников снова стал секретарем отделения "ЕР" на ЯмалеФото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

На Ямале переизбран секретарь регионального отделения «Единой России». Им снова стал первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников. Об этом сообщили в партии. Решение принято в пятницу, 23 декабря, в рамках конференции «ЕР».

Алексей Ситников занял партийный пост в 2013 году. Он продолжил политическую традицию. Его предшественник — Владимир Владимиров — тоже занимал пост заместителя губернатора Ямала.

Ситников нечасто публично комментирует события в партийном отделении. В мае 2016 года он сделал заявление относительно принудительного голосования на праймериз. «В отдельных СМИ мы видели заявления о том, что ямальцев принуждают голосовать. Но, к сожалению, они анонимны. Я считаю, что это провокации, причем со стороны не соперников, а недругов нашей страны», — заявил секретарь партии.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров