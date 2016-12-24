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24 декабря 2016
23 декабря 2016
19:42  23 декабря 2016 2

Путин: Киеву надо подумать над тем, чтобы украинскую армию не считали оккупантом в Донбассе

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Пока отношение к украинским военным в Донбассе сложноеФото: Карина Ванеш © URA.Ru
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву подумать над тем, чтобы украинскую армию не считали оккупантом в своей собственной стране в Донбассе. Об этом российский лидер высказался во время большой пресс-конференции, которая прошла в пятницу, 23 декабря.

Таким образом Путин прокомментировал позицию по конфликту в Донбассе в ответ на утверждение украинского журналиста о том, Россию считают оккупантом на Украине, отмечает «Газета.ру».

Кроме того, украинский журналист спросил у президента России про арестованных в РФ журналистов и режиссеров. Российский президент допустил возможность амнистии при достижении законодательных компромиссов с украинской стороной.

Татьяна Трушина
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