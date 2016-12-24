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Главные новости Челябинской области
19:56  23 декабря 2016 8

В челябинском садике детям готовили обед из крупы с личинками моли

Кадры с супом с червями облетели всю странуФото: Ольга Шурупова

В детском саду №370«Золушка» Тракторозаводского района Челябинска для приготовления пищи малышам использовали крупу с личинками пищевой моли. К такому выводу пришла региональная прокуратура в результате проверки, проведенной в связи с обращениями родителей воспитанников садиками и публикациями в СМИ.

Ранее, напомним, появились сведения о том, что в детском саду малышей кормили супом с червями. Об этом рассказала воспитатель Светлана Пронина, которая отправила соответствующие снимки по мессенджеру Viber нескольким родителям. Пронина рассказывала, что с августа такие случаи стали регулярными, она ходила к заведующей Ольге Санниковой, но ситуация не менялась.

Инспекцию в детском саду после сообщений в СМИ собирались провести депутаты челябинской гордумы, историей занялась прокуратура. В результате проверки, проведенной надзорным ведомством, сотрудники детсада, где малышей кормили супом с червями, привлечены к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области. Установлено, что должностные лица дошкольного учреждения готовили пищу из крупы с личинками пищевой моли.

К административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей привлечены юридическое лицо, заведующая и медицинская сестра «Золушки». Кроме того, детский сад оштрафовали на 30 тыс. рублей, руководитель и работник детского сада — на 3 тыс. рублей каждого.

Также два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора, председателем комитета по делам образования Челябинска и заведующей детским учреждением приняты меры к устранению нарушений закона. Уволены непосредственные виновники случившегося — повар и шеф-повар детского сада.

Работа органов прокуратуры по соблюдению прав детей на охрану здоровья продолжается.

Наталия Вершинина
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