{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
20:05  23 декабря 2016 0

Путин ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

Пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Задавшего вопрос журналиста Путин назвал провокаторомФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Большая пресс-конференция президента Путина в 2016 году
все новости сюжета

Российский лидер Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 23 декабря, ответил на вопрос о том, от чего зависит его участие в президентских выборах, запланированных на 2018 год.

Как заявил глава государства, он примет решение об участии в следующих президентских выборах по итогам анализа результатов его пребывания на посту главы государства в рамках настоящего срока.

Сразу после того, как журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал свой вопрос, Путин ответил на него шуткой: «Провокатор какой», — сказал Путин, назвав подобный вопрос «покушением с негодными средствами».

«Ответ будет стандартным: время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и, исходя из того, что мы сделали, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение о моем участии или неучастии в будущих выборах президента России», — привел пространный ответ президент. Отметим, что Колесников попросил Путина рассказать, как бы тот ответил на вопрос, почему он в 2018 году обязательно снова должен стать президентом России, и как бы он ответил на вопрос, почему не должен стать президентом России ни в коем случае.

Как отмечала «Газета.ру», президент Путин после 3,5 часов конференции начал шутить. Предложив дать вопрос журналисту из Вятки с табличкой «Квас», президент сказал: «Водке — нет, квасу — да». Всего за почти четыре часа глава государства ответил на 62 вопроса.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров