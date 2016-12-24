20:57 23 декабря 2016 23

Шансонье считает себя невиновным, а уголовное дело - сфабрикованным Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Исполнитель шансона и худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков прокомментировал решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, отправившего певца под домашний арест. Он заявил о том, что считает себя невиновным, а уголовное дело о мошенничестве при строительстве ЖК «Бухта Квинс» — сфабрикованным.

«Я известный, публичный человек, никогда никуда не скрывался, и обвинять меня в том, что я могу скрыться? — недоумевает Александр Новиков. — Выносить такое решение на основании оговора ранее судимой за мошенничество Ассоновой, которая дала признательные показания по „Бухте Квинс“ и сегодня обвиняется еще в мошенничестве с землями в Сысертской районе (хотели у меня эти земли отнять)? Вы представляете себе маразм и идиотизм сегодняшнего положения следствия?».

По мнению Новикова, его уголовное дело — это заказ и месть со стороны руководителя скандальной 4-й овощебазы Ивана Обухова (арестованного в рамках другого уголовного дела — о хищениях земель в Сысертском районе, по этому делу Новиков проходит потерпевшим).

«Идет фабрикация дела, за которой стоят люди с Обуховым, — заявил Новиков. — Обухова посадили в тюрьму, пытались со мной договориться, целый год на меня давили и угрожали, что, если я не пойду на то, чтобы написать заявление, что Обухов ущерба мне не нанес, у меня будут проблемы. И вот эти проблемы вы сегодня видели в этом суде».

Решение суда о помещении его под домашний арест певец назвал «дичайшим». «Его даже осмыслить нельзя: посадить под домашний арест человека, который является публичным, ничего не совершил, не украл, и у следствия нет даже доказательств!» — возмущался после суда Алекандр Новиков.

Пайщики «Бухты Квинс», потерявшие по несколько миллионов каждый, считают Новикова своим главным врагом и желают ему тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

По его словам, доказательством его невиновности является изначальная экспертиза, которая установила, что деньги не похищались и строительные работы на сумму вложенных средств выполнены в полном объеме. «Эта экспертиза есть, но они ее прячут: им надо подогнать под мошенничество, потому что иначе надо дела закрывать и извиняться, — объясняет бард. — И они обращаются к экспертам второй раз и будут сейчас подгонять под эту цифру».

Однако, по рассказу Новикова, от этой экспертизы уже никуда не деться. «Она сфотографирована, я с ней ознакомлен, — сообщил бард. — Какие бы следственные действия ни происходили, какие бы документы ни были представлены, я просил суд истребовать результаты той экспертизы. Но суд вынес удивительно дикое решение. Я не просил делать мне поблажек: если считаете, что я опасен для общества — арестуйте меня!»

По мнению Новикова, проект «Бухта Квинс» обречен на провал. «Строительства больше не будет до той поры, пока не придут новые пайщики, а они туда не придут никогда, потому что Булатова создала такую атмосферу вокруг кооператива, что там все воруют и крадут».

Сам он больше не намерен в нем участвовать. «Я не член кооператива — я бесплатно дал им землю и просто так, от щедрот, и все четыре года пытался им помочь. Но вы слушали в суде, что они говорят? Вакханалия, которую начали в отношении меня — оскорбления в прессе в течение четырех лет — как я могу работать с этим кооперативом? Это свинство, скотство, подонство в отношении меня — человека, который помогать хотел каждый день. Я хотел к министру Нисковских, я ходил к губернатору!»

Александр Новиков заявил, что будет обжаловать решение суда о своем домашнем аресте. Девушкам-следователям Главного следственного управления свердловского ГУ МВД он пообещал, что просидит дома под арестом «максимум три дня».