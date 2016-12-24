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24 декабря 2016
23 декабря 2016
20:53  23 декабря 2016 13

Дочь теннисиста Кафельникова снялась в новой откровенной фотосессии. ФОТО

По словам девушки, фотограф отдает ей снимки без ретушиФото: Instagram Алеси Кафельниковой

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся поделилась с подписчиками результатами новой откровенной фотосессии. Смелые снимки девушки опубликовала в своем Instagram.

«Обожаю сниматься с Ko Inho. Никогда не обрабатывает фотографии и сразу отдаёт мне их», — прокомментировала Кафельникова одну из фотографий. Судя по отметкам в Instagram, фотосессию для нее провел один из популярных японских фотографов. Интересно, что на главной странице его официального сайта размещена фотография модели из Еманжелинска Ирины Шейк.

Сама Кафельникова, публикуя другие фотографии из этой серии, ненавязчиво намекнула, что мечтает стать моделью Victoria’s Secret. Фотограф, разместив снимки с Кафельниковой в своем Instagram, как и она, отметил, что они без какой-либо ретуши.

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Фото: Instagram Алеси Кафельниковой

Недавно Алеся Кафельникова оказалась в центре скандала после того, как заявила, что не хочет возвращаться из Великобритании в Россию, поскольку сограждане «сплетничают о ней», писало «Федеральное агентство новостей». Кафельникова сняла видеоролики в аэропорту Лондона в ожидании посадки на московский рейс, уточняла «Газета.ру». Позже девушка объяснила свои высказывания плохим знанием английского языка и заверила, что на самом деле она любит Россию.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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