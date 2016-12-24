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24 декабря 2016
23 декабря 2016
20:58  23 декабря 2016 8

Трамп заявил, что США одержат победу в гонке вооружений. «Переживем их всех»

Клипарт, трамп дональд
Дональд Трамп предсказал США победу в гонке вооруженийФото: depositphotos.com © URA.Ru

Вашингтон победит в гонке вооружений. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

В интервью телеканалу MSNBC Трамп заявил, что не боится гонки вооружения. Он также не прочь ее продолжить. «Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдем их во всем и переживем их всех», — отметил избранный президент США, которого цитирует «Федеральное агентство новостей».

Трамп также говорил о том, что необходимо наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока «мир не осознает опасность ядерного оружия». В то же время член штаба Трампа Джейсон Миллер считает, что Трамп имел в виду не расширение ядерных вооружений, а то, чтобы ядерное оружие не попало к террористическим организациям.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в январе 2017 года. Как писала «Национальная служба новостей», избранный президент хочет пригласить на нее не звезд политики и шоу-бизнеса, а обычных американцев.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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