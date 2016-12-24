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24 декабря 2016
23 декабря 2016
21:14  23 декабря 2016 1

Лужков раскрыл правду о своей болезни. «Диагноз и лечение понятны»

Открытая лицензия от 25.08.2015. Юрий Лужков, лужков юрий
Юрий Лужков назвал сообщения о его клинической смерти слухамиФото: Андрей Суриков /Sura /ru.wikipedia

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что сообщения о клинической смерти являются всего лишь слухами, на самом деле его диагноз куда проще: воспаление легких.

Медики считают, что воспаление вызвано вирусной инфекцией, пишет «Газета.Ru». «Диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы», — заявляет Юрий Лужков. Он отметил, что уже в ближайшее время собирается посетить концерт своего близкого друга Михаила Турецкого.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лужков упал в обморок в фундаментальной библиотеке МГУ. У экс-политика якобы подозревали внутреннее кровотечение, от которого он впал в кому. Его пресс-секретарь эту информацию опроверг.

Нина Калинина
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