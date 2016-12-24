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24 декабря 2016
23 декабря 2016
21:29  23 декабря 2016 13

В Минфине рассказали, на сколько вырастут пенсии в следующем году

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Пенсии россиян вырастут совсем немногоФото: Александр Мамаев © URA.Ru
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Пенсии в России, как лотерея
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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что с учетом единовременной выплаты в январе 2017 года пенсии вырастут на 1,4% в реальном выражении по отношению к 2016 году.

По словам Силуанова, уже сейчас реальные доходы населения начинают восстанавливаться благодаря достижению в текущем году рекордно низкого уровня инфляции. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Силуанов также уточнил, что введение системы добровольных пенсионных накоплений будет отложено до 2019 года. По его словам, добровольные пенсионные накопления должны создавать в стране «длинные ресурсы». «Подготовлен целый ряд решений в этой части. Система, по нашей оценке, должна заработать вместе с новой налоговой системой с 2019 года», — цитирует слова министра «Газета.Ru».

Нина Калинина
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