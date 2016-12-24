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24 декабря 2016
23 декабря 2016
21:51  23 декабря 2016 7

В Алеппо перебросили батальон военной полиции России

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг сирии
Военные Минобороны отравились в СириюФото: depositphotos.com © URA.Ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Хмеймим переброшен батальон военной полиции Минобороны РФ. Военнослужащие отправились на авиабазу после того, как прошли доподготовку на одном из полигонов, говорится в сообщении ведомства.

С авиабазы военнослужащие совершили марш в город Алеппо, где подразделение будет выполнять задачи в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, передает телеканал «Звезда».

Им предстоит обеспечивать безопасность специалистов Центра примирения, российского Международного противоминного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, прибывающих в Алеппо. Также российские военные полицейские помогут городским властям обеспечить правопорядок.

Отмечается, что в Алеппо отправились исключительно контрактники.

Татьяна Трушина
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