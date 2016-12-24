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24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
21:48  23 декабря 2016 0

Рабочим уральского завода раскрыли секрет эффективных переговоров

Для сотрудников провели мини-лекции и групповые деловые игрыФото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

Металлурги компании «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу НЛМК) прошли семинар-тренинг «Передовые технологии создания команды». Мини-лекции, групповые деловые игры и индивидуальные упражнения провели для финалистов корпоративного конкурса «Молодой лидер», сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники изучили способы позиционирования лидерских качеств и инструментарий эффективных переговоров, познакомились с техникой самопрезентации и проанализировали принципы работы команды. Организация тренинга стала первым этапом реализации ежегодной программы по развитию перспективных работников, отличившихся в ходе корпоративного конкурса «Молодой лидер». В следующем году цикл семинаров и тренингов, направленных на дальнейшее формирование их лидерских и управленческих навыков, продолжится.

«Корпоративный конкурс „Молодой лидер“ дал возможность выявить новый пул молодых, энергичных и талантливых сотрудников для пополнения кадрового резерва ВИЗ-Стали. Специально для них мы разработали образовательную программу, которая будет способствовать профессиональному и личностному развитию, созданию заинтересованности в карьерном росте, вовлечению в процессы повышения эффективности производства», — отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Виктор Вергилес
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