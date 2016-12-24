22:10 23 декабря 2016 18

Неужели сибиряки действительно считают, что главное для спасотряда - внешний вид? Фото: с сайта siberian.mchs.ru

Сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда отреагировали на публикацию «URA.Ru» о том, как приехавший в Екатеринбург генерал МЧС из Красноярска Сергей Диденко (в подчинение к которому с января 2017 переходят работники Уральского регионального центра МЧС и Уральского регионального поисково-спасательного отряда) отчитал уральских спасателей за длинные волосы. Об этом «URA.Ru» рассказали в пресс-службе СРЦ МЧС — пресс-релиз, высланный в адрес агентства, называется: «Александр Кресан: „Не поверите! Главное — причёска. В имидже структуры не может быть мелочей“».

В нем, в частности, сообщается, что заметка агентства вызвала недоумение у начальника Сибирского регионального поисково-спасательного отряда Александра Кресана.

Пресс-служба СРЦ МЧС прислала в «URA.Ru» специальный пресс-релиз Скриншот: Андрей Гусельников

«Судя по публикации, генерал Диденко (кстати, сильнейший управленец и эффективный организатор при устранении любой самой сложной ЧС), сделал замечание нашим коллегам по поводу внешнего вида. Считаю, резонное замечание. Не могу поверить, что наши уральские коллеги обиделись. В конце концов, мы же не дикари-туристы, спустившиеся с гор. Мы состоим в рядах МЧС России, служим людям, представляем солидное, уважаемое министерство, — заявил Кресан. — Имидж структуры, имидж государства, которое ты представляешь, в первую очередь зависит от внешнего вида. От общей собранности. От жесткой дисциплины и правильной самооценки».

В доказательство своих слов об эффективности Диденко как менеджера начальник СРСПО сообщает о том, что его подразделение получило в 2016 году аттестацию Организации Объединенных Наций на право проведения поисково-спасательных работ за рубежом по системе INSARAG. «Чтобы был понятен масштаб успеха: мы стали вторым российским подразделением после отряда Центроспас МЧС России, получившим право оказания помощи иностранным государствам», — объясняет Александр Кресан.

По его рассказу, Сибирский спасотряд готовился к аттестации по стандартам ООН три года, выполняя все требования иностранных экспертов. «Под пристальным наблюдением комиссии — больше сотни пунктов, необходимых для безупречного выполнения: мобилизация отряда, материально-техническое обеспечение, средства собственного жизнеобеспечения спасателей (вода, питание, личные вещи), подготовка пакета документов, погрузка отряда в автомобильный транспорт, прохождение таможенного контроля в аэропорту, погрузка в авиатранспорт, — рассказали „URA.Ru“ в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС. — Каждый этап регламентирован по времени. Возможно, это было даже сложнее, чем в привычных для российских спасателей случаях, связанных со спасением человеческой жизни».

Напомним, в рамках проводимой реорганизации подразделения Уральского регионального центра МЧС и УрПСО в январе 2017 переходят в подчинение Сибирского регионального центру МЧС (г. Красноярск), что, как ожидается, приведет к массовым увольнениям. Сотрудники УРЦ МЧС и УрПСО уже получили уведомления о сокращении. Накануне в Екатеринбурге побывал начальник СРЦ МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко, который отчитал уральских спасателей за длинные волосы. Новость «URA.Ru» об этом вызвала оживленное обсуждение читателей агентства.