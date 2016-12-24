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24 декабря 2016
22:25  23 декабря 2016 6

Эксперт: «Уралвагонзавод» полностью выполнил гособоронзаказ

Клипарт, всего понемногу, увз, уралвагонзавод
УВЗ доказал свою состоятельность, вопреки прозвучавшим высказываниямФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Корпорация «Уралвагонзавод» полностью выполнила гособоронзаказ 20176 года и доказала свою состоятельность — вопреки прозвучавшим ранее критическим высказываниям. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Так эксперт прокомментировал информацию, ранее появившуюся в ряде СМИ. Согласно публикациям, вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует российский оборонно-промышленный комплекс, в сентябре 2016 года направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, где выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и в частности работой его гендиректора Олега Сиенко.

В своем послании Рогозин якобы предложил сменить руководство компании в связи со сложным финансово-экономическим положением «Уралвагонзаводом» и угрозой выполнению работ по Гособоронзаказу. Между тем официальный представитель УВЗ в декабре 2016 года заявил, что компания полностью выполнила Гособоронзаказ, поставив более 1,2 тысяч новых и модернизированных единиц бронетехники.

«Звучали разные оценки относительно возможности и успешности выполнения НПК „Уралвагонзавод“ Гособоронзаказа, однако по факту корпорация выполнила его полностью с высоким качеством, доказав свою состоятельность, квалификацию менеджмента и кадровый потенциал предприятий, входящих в УВЗ», — приводит слова Коротченко РИА «Новости».

Кроме того, эксперт отметил, что результаты, которые продемонстрировал «Уралвагонзавод» в 2016 году, не являются пределом возможностей корпорации. Коротченко отмечает, что в случае роста потребности российской армии в бронетехнике, она сможет произвести в несколько раз больше танков и другой бронетехники.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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