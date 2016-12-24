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24 декабря 2016
23 декабря 2016
22:33  23 декабря 2016 0

Трамп рассказал об «очень приятном письме» от Путина

Клипарт, трамп дональд
Трамп получил приятное письмо от ПутинаФото: depositphotos.com © URA.Ru

Избранный президент США, миллиардер Дональд Трамп рассказал, что получил от российского лидера Владимира Путина «очень приятное письмо».

В послании президент РФ выразил надежду на выход двусторонних отношений на новый уровень, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление штаба Трампа.

«Очень приятное письмо от Владимира Путина, его идеи так верны, — признался Трамп. — Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин действительно отправил Трампу письмо — это поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества

«Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года», — цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля добавил, что в поздравлении президент выразил надежду на улучшение двусторонних отношений между странами.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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