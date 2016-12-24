23:00 23 декабря 2016 3

Малыш чудом выжил Фото: Анна Майорова © URA.Ru

В Прикамье вынесли приговор 43-летнему жителю Кунгура, который выбросил с балкона третьего этажа двухлетнего ребенка.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство, совершенное в отношении малолетнего, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю. Согласно данным следствия, ЧП произошло 28 июля 2016 года в доме, расположенном по улице Свободы в Кунгуре. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, взял на руки двухлетнего правнука сожительницы и умышленно сбросил его с балкона третьего этажа.

К счастью, ребенок не получил телесных повреждений, опасных для жизни, ему была оказана медицинская помощь.

Мужчину суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на год.