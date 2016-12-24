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21 декабря 2016
23:00  23 декабря 2016 3

В Прикамье вынесли приговор мужчине, выбросившему ребенка с балкона

Клипарт. Детское насилие, куклы, детское насилие
Малыш чудом выжилФото: Анна Майорова © URA.Ru

В Прикамье вынесли приговор 43-летнему жителю Кунгура, который выбросил с балкона третьего этажа двухлетнего ребенка.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство, совершенное в отношении малолетнего, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю. Согласно данным следствия, ЧП произошло 28 июля 2016 года в доме, расположенном по улице Свободы в Кунгуре. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, взял на руки двухлетнего правнука сожительницы и умышленно сбросил его с балкона третьего этажа.

К счастью, ребенок не получил телесных повреждений, опасных для жизни, ему была оказана медицинская помощь.

Мужчину суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на год.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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