23:41 23 декабря 2016 7

США включают в санкционные списки все больше российских компаний Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Минторг США распространил санкции, введенные из-за ситуации на Украине, еще на 23 российский организации. Перечень дополнили семь дочерних предприятий концерна «Алмаз-Антей» и еще восемь — концерна «Радиоэлектронные технологии».

Среди «дочек» «Алмаз-Антея» в новом списке США значится Уральское производственное предприятие «Вектор», расположенное в Екатеринбурге. Согласно данным, размещенным на сайте компании, «Вектор» занимается производством продукции конверсионного направления, в основном — аппаратуру для обеспечения связи. Так, предприятие выпускает цифровые телефонные станции, аппаратуру цифрового уплотнения абонентских линий, таксофоны. В течение почти 15 лет завод был практически монополистом в выпуске отечественных электромузыкальных инструментов и звукоусилительной аппаратуры. Кроме того, «Вектор» занимается лифтовым оборудованием, аппаратами воздушно-плазменной резки, медицинским оборудованием и электрооборудованием для городского транспорта.

Отмечается также, что «предприятие продолжает активно участвовать в освоении производства новейших образцов изделий специального назначения для средств ПВО страны». Данные о том, что «Вектор» занимается также разработками военного назначения, можно найти и в других открытых источниках.

Также из «дочек» «Алмаз-Антея» в списке присутствуют Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, петербургский Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, Обуховский завод, рязанский завод «Красное знамя», НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна, Лианозовский электромеханический завод.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» в санкционном перечне представили Нижегородское научно-производственное объединение им. Фрунзе, Рязанский инструментальный завод, компания «КБ Связь», НПП «Элтом», НИИ «Экран», НИИ авиационного оборудования, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, НПП «Квант».

Сообщение о расширении списка опубликовано в уведомительном порядке, отмечает ТАСС, в вестнике Federal Register оно появится 27 декабря.