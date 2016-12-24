{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
00:50  24 декабря 2016 6

Опубликовано видео высадки в Сирии батальона российской военной полиции

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Охранять правопорядок в Алеппо будут российские военные полицейскиеФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

«Первый канал» опубликовал видео высадки батальона российской военной полиции Сирии. Батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо. Там военнослужащие будут обеспечивать правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

О прибытии батальона в Сирию министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину утром в пятницу, 23 октября, отмечает «Газета.ру».

На кадрах «Первого канала» можно увидеть, как «красные береты» со знаками различия российской военной полиции на камуфлированном обмундировании в рассветное время высаживаются из самолета. Военные, вооруженные автоматами Калашникова, выстраиваются перед самолетом, а затем грузятся в грузовик и уезжают.

Военнослужащие батальона, который укомплектован исключительно контрактниками, прошли специальную подготовку на одном из военных полигонов.

Как рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, батальон является мотострелковой частью и насчитывает около 300-400 человек.

На этой неделе Алеппо был полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров