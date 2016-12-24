{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
10:08  24 декабря 2016 4

Обама ограничил военное сотрудничество с Россией

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
Барак Обама подписал новый законФото: Pixabay

Президент США Барак Обама подписал закон о выделении денежных средств на оборонные нужды страны, ограничивающий военное сотрудничество с Россией.

«Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомит соответствующие комитеты конгресса о том, что Россия прекратила… действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО», — передает фразу из документа «Газета.Ru».

Также в законе прописано, что Россия должна выполнять минские соглашения по Украине. При этом ограничения не распространяются на те действия США, что необходимы «для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров». Кроме того, они не касаются тех видов сотрудничества, которые затрагивают интересы США и НАТО в Афганистане.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров