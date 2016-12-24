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24 декабря 2016
23 декабря 2016
11:02  24 декабря 2016 8

Американцы распространили антироссийский закон на весь мир

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года.Фото: The White House

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонной политике на 2017 год. Этот документ предусматривает распространение «закона Магнитского» на весь мир.

Закон позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению американских властей, имеет отношение к коррупции и нарушениям прав человека, сообщает «Газета.Ru». Согласно документу, президент США имеет право ввести санкции против любого иностранного гражданина, который «несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека».

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. В документе говорится о введении финансовых и визовых персональных санкций против людей, нарушающих права человека в России.

Ранее «URA.Ru» сообщало, что Обама ограничил военное сотрудничество с Россией.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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