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24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
11:44  24 декабря 2016 4

Губернатор назвал своего кандидата на пост лидера свердловских единороссов

Кандидатом на пост лидера региональной отделения "Единой России" Куйвашев назвал Виктора Шептия (на фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил делегатам отчетно-выборной конференции «Единой России» поддержать на выборах секретаря отделения его действующего лидера Виктора Шептия.

Как заявил глава региона, свердловские единороссы провели в 2016 году достойную предвыборную кампанию. «Даже представители других партий признали, что „Единая Россия“ была обречена на успех», — отметил Куйвашев.

В работе конференции принимают участие 290 делегатов. На ней присутствует глава Уральского межрегионального координационного совета партии Иван Квитка. Участники также избрали новый состав областного политсовета, контрольной комиссии и делегатов на федеральный съезд партии.

Константин Джултаев
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