{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
12:42  24 декабря 2016 4

Города Югры попали в федеральный топ-5 по качеству воды из крана

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Югорскую водичку признали чистойФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Города Югры попали в федеральный топ-5 по качеству воды из крана. Об этом сообщает агентство Siapress.

Издание ссылается на рейтинг, составленный специалистами Минприроды России по данным 2015 года. Эксперты сравнили показатели 94 российских городов: анализу подверглись воздушная среда, обращение с отходами, качество воды и другие критерии.

В топе по водопотреблению и качеству воды оказались сразу два югорских города: Ханты-Мансийск занял пятое место, а Нижневартовск — второе, уступив Кызылу.

В категории городов с самым чистым воздухом столица ХМАО заняла второе место. А вот Нефтеюганск экологи признали безусловным лидером среди населенных пунктов, где наилучшим образом используются природные и искусственные рекреационные территории.

Не обошлась эта сибирская «бочка меда» без капли дегтя. Эксперты назвали Ханты-Мансийск худшим в категории «транспорт». В пояснении Минприроды сказано, что критериями для оценки стали доступность общественного транспорта, доля жителей, регулярно им пользующихся, и среднее время, затрачиваемое для поездок на работу.

В итоговом рейтинге по общей сумме баллов во всех направлениях Ханты-Мансийск оказался на 25-м месте, обогнав на 15 пунктов Екатеринбург и на 30 — Тюмень.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров