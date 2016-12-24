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24 декабря 2016
23 декабря 2016
12:43  24 декабря 2016 4

Самолет Рогозина не смог с первого раза совершить посадку в Молдавии

Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Самолету Рогозина помешал туманФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин только со второй попытки смог приземлиться ночью, 24 декабря, в столице Молдавии.

Как сообщает «Газета.Ru» сначала, самолет, в котором находился Дмитрий Рогозин, не смог приземлиться в аэропорту Кишинева из-за тумана. Однако позднее лайнер все-таки совершил посадку.

«2.28 ночи. Сели наконец в Кишиневе вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами „Аэрофлота“. В аэропорту Будапешта уже все передружились», — написал Рогозин в «Твиттере».

Сергей Дианов
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