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24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
12:40  24 декабря 2016 2

Свердловские единороссы назначили Шептию главного конкурента

Наши на съезде ЕР. Шептий и Ко. 3ья секция. 1ый день, шептий виктор, единая россия
У Виктора Шептия (на фото) появился конкурентФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Вторым кандидатом на пост секретаря свердловского отделения «Единой России» стал заместитель руководителя контрольно-ревизионной комиссии отделения Андрей Сериков.

Решением делегатов отчетно-выборной конференции отделения «Единой России» он включен в бюллетень для тайного голосования. Главным кандидатом стал действующий лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

В ходе выдвижения выяснилось, что большинство делегатов не знакомы с Сериковым. Во время оглашения его фамилии в зале раздался смех. Несколько делегатов попросили хотя бы показать альтернативного кандидата. Он встал со своего места, но не произнес ни слова.

Константин Джултаев
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