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24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:24  24 декабря 2016 8

Виктор Шептий сохранил высокий пост. Никому не известный конкурент отобрал у него четверть голосов

Финальное заседание Заксобрания. Екатеринбург, шептий виктор
За Виктора Шептия проголосовали 169 человекФото: Александр Ельчищев © URA.Ru

Виктор Шептий переизбран на пост секретаря свердловского отделения «Единой России» на очередной срок. По итогам тайного голосования на отчетно-выборной конференции отделения он набрал голоса 169 делегатов.

Единственный конкурент Шептия — заместитель руководителя контрольно-ревизионной комиссии партотделения Андрей Сериков получил 59 голосов. Еще 6 бюллетеней было признано недействительными.

В ходе предшествовавшего голосованию отчета о проделанной работе Виктор Шептий назвал главными задачами отделения на ближайшую перспективу обеспечение конкурентности, открытости и легитимности в политической деятельности. Он перечислил достижения коллег, проиллюстрировав их статистическими выкладками.

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Шептий также признал, что в ряде муниципалитетов партийцев пытались втянуть в межэлитные конфликты. Наиболее тяжелая ситуация складывалась в Арамили, Алапаевском районе, Заречном, Реже, Ревде и Сысерти. На этих территориях проблемы решались в «ручном режиме».

Лидер свердловских единороссов раскритиковал местные отделения, получившие «неоправданно низкие результаты» на выборах в Госдуму и в Заксобрание в 2016 году. В числе попавших в черный список муниципалитетов — поселок Малышева, Асбест, Новоуральск и поселок Рефтинский.

«Мы договорились с местными отделениями, как будем решать их проблемы», — сказал Виктор Шептий.

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Фото: Владимир Жабриков

Константин Джултаев
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