14:31 24 декабря 2016 12

В последнее время вокруг Ельцин Центра много новостей Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Снимок памятника Ельцину от фотографа из Екатеринбурга победил на конкурсе Best of Russia. Также в число лучших вошли порядка 20 фотографий мастеров из других городов Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, из Ямало-Ненецкого округа и Пермского края.

На конкурсе Best of Russia подвели итоги. Победителями конкурса «Лучшие фотографии России — 2016» стали 292 снимка, среди которых многие сделаны уральскими и сибирскими фотографами.

Так, жюри выделило снимок екатеринбургского автора Марины Митрохиной под названием «Памятник Ельцину у Ельцин Центра». Также внимания удостоился снимок другого известного екатеринбургского фотографа, Вадима Балакина, «Косолапая любовь». Наряду с этими фото, в число лучших попали кадры, сделанные конкурсантами из Нижнего Тагила, Перми, Челябинска, Миасса, Тобольска, Кургана, Салехарда и других городов Уральского федерального округа.

1/19 Фото: Марина Митрохина

Фотопроект «Лучшие фотографии России — 2016» охватывает все регионы страны. В нем может принять участие любой человек, увлекающийся фотографией: и признанный фотограф, и любитель. Единственное условие: снимки должны быть сняты в России в период с сентября 2015 по ноябрь 2016 года. Лучшие фотографии демонстрируются на выставке в Москве, на других площадках России и за рубежом.

В декабре вокруг Ельцин Центра вспыхнул скандал после заявления Никиты Михалкова. Между режиссером и вдовой первого президента России разразились открытые дебаты. Как сообщала «Газета.ру», ситуацию вокруг Ельцин Центра с Михалковым и Татьяной Дьяченко обсудил Владимир Путин.