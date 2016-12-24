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24 декабря 2016
14:31  24 декабря 2016 12

Снимок памятника Ельцину от фотографа из Екатеринбурга победил на конкурсе Best of Russia. ФОТО

Заседание правительства СО и администрации Екатеринбурга в Ельцин Центре, памятник, ельцин центр
В последнее время вокруг Ельцин Центра много новостейФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Снимок памятника Ельцину от фотографа из Екатеринбурга победил на конкурсе Best of Russia. Также в число лучших вошли порядка 20 фотографий мастеров из других городов Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, из Ямало-Ненецкого округа и Пермского края.

На конкурсе Best of Russia подвели итоги. Победителями конкурса «Лучшие фотографии России — 2016» стали 292 снимка, среди которых многие сделаны уральскими и сибирскими фотографами.

Так, жюри выделило снимок екатеринбургского автора Марины Митрохиной под названием «Памятник Ельцину у Ельцин Центра». Также внимания удостоился снимок другого известного екатеринбургского фотографа, Вадима Балакина, «Косолапая любовь». Наряду с этими фото, в число лучших попали кадры, сделанные конкурсантами из Нижнего Тагила, Перми, Челябинска, Миасса, Тобольска, Кургана, Салехарда и других городов Уральского федерального округа.

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Фото: Марина Митрохина

Фотопроект «Лучшие фотографии России — 2016» охватывает все регионы страны. В нем может принять участие любой человек, увлекающийся фотографией: и признанный фотограф, и любитель. Единственное условие: снимки должны быть сняты в России в период с сентября 2015 по ноябрь 2016 года. Лучшие фотографии демонстрируются на выставке в Москве, на других площадках России и за рубежом.

В декабре вокруг Ельцин Центра вспыхнул скандал после заявления Никиты Михалкова. Между режиссером и вдовой первого президента России разразились открытые дебаты. Как сообщала «Газета.ру», ситуацию вокруг Ельцин Центра с Михалковым и Татьяной Дьяченко обсудил Владимир Путин.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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